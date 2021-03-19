إنجلترا – أوضح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن مواجهة فريقه ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا “ستكون صعبة وعلينا دراسة نقاط شعفه وقوته بشكل جيد جدا”.

وقال غوارديولا، تعليقا على القرعة، اليوم الجمعة: “مواجهة بروسيا دورتموند صعبة، لكن أي مواجهة مع باقي الفرق كانت ستكون صعبة أيضا، علينا أن ندرس نقاط قوتهم وضعفهم كفريق بشكل جيد جدا، ونقدم مباراة أولى جيدة، ثم مباراة ثانية كذلك”.

وأضاف المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر لها غدا السبت: “الفريق الأفضل هو الذي سيتأهل إلى الدور نصف النهائي، لا أسرار أخرى، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل التأهل، لدينا أسبوعين لدراسة المنافس، وهذا كل ما في الأمر”.

وردا على سؤال حول حقيقة التقارير الصحفية التي تؤكد اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل، قال غوارديولا: “هو الآن لاعب في بروسيا دورتموند، وأنا لا أحب أن يتحدث المدربون الآخرون عن لاعبي فريقي، لذلك لن أستطيع الإجابة عن هذا السؤال”.

وأضاف غوارديولا عن هالاند: “الأرقام تتحدث عنه، هو أفضل مهاجم في العالم في فئته العمرية، شاهدت بعض مبارياته وعددا من الملخصات عنه، كما أن أرقامه التهديفية مثيرة للإعجاب”.

وواصل المدرب الإسباني: “أعرف جيدا قدراته الهجومية، وأعتقد أن الجميع يعرف كذلك، لكن سيمكنني الرد على هذا السؤال بشكل أفضل ربما بعد أسبوعين من الآن”.

ويقدم إيرلينغ هالاند (20 عاما) أداء رائعا مع بروسيا دورتموند سواء في الدوري الألماني، حيث سجل 19 هدفا هذا الموسم، أو في دوري أبطال أوروبا، إذ بات أسرع لاعب في التاريخ يحرز 20 هدفا في البطولة (بعد 14 مباراة فقط).

ويعتبر هالاند “الفتى الذهبي” هدفا لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا، حسب التقارير الصحفية، ومن بين هذه الأندية مانشستر سيتي، الذي يملك قوة شرائية كبرى، ويحتاج لضم مهاجم في ظل التوقعات برحيل الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو، حيث لم يجدد اللاعب عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي في مواجهة بروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بمدينة مانشستر أحد يومي 6 أو 7 أبريل المقبل، على أن تستضيف مدينة دورتموند مواجهة الإياب الحاسمة أحد يومي 13 أو 14 من الشهر ذاته.

يذكر أن بيب غوارديولا خسر أمام بوروسيا دورتموند في 3 من أصل 5 مواجهات إقصائية جمعت الطرفين، حين كان مدربا لفريق بايرن ميونخ، الذي سقط أمام فريق “أسود الفيستيفال” في كأس السوبر الألماني عامي (2013 و2014)، ولقاء الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا للموسم (2014-2015).

المصدر: وكالات

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