ليبيا – أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس أن القائم بالأعمال الروسي في ليبيا بحث مع سلطات البلاد إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.
القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جامشيد بولتايف بحث يوم الإثنين الماضي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية إمكانية إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.
وذكرت زاخاروفا أنه تم إجلاء موظفي السفارة في عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.
وأوضحت أن القائم بالأعمال الروسي تم دعوته لحضور مراسم أداء اليمين من قبل أعضاء حكومة الوحدة الوطنية؛ حيث التقى مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة.
زاخاروفا أشارت إلى أنه خلال المحادثات التي جرت تأكّد استعداد البلدين لاستئناف التعاون في مختلف المجالات.