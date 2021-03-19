ليبيا – أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس أن القائم بالأعمال الروسي في ليبيا بحث مع سلطات البلاد إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.

القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جامشيد بولتايف بحث يوم الإثنين الماضي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية إمكانية إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.