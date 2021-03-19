مصر – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، أنباء بيع الموانئ والمطارات لجهات اجنبية .

وأكدت وزارتي النقل والطيران المدني أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقا لأحدث النظم العالمية، بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

وكانت مواقع الكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي في مصر،تداولت أنباء ادعت بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

المصدر: وكالات

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