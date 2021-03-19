روسيا – يجب أن يوصل صاروخ “سويوز – 2.1 آ” الروسي السبت 20 مارس 38 قمرا صناعيا من 18 بلدا إلى مدار الأرض.

وقد خضع الصاروخ والأقمار الصناعية لفحوصات أخيرة في مطار “بايكونور” الفضائي الروسي.

صرح بذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في مدونته على قناة “تليغرام” قائلا إن خبراء المطار الفضائي لم يسجلوا أية ملاحظات تخص الحالة التقنية للصاروخ.

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن صاروخ “سويوز – 2.1 آ” الروسي سينطلق من مطار “بايكونور” الفضائي الساعة 09.07 يوم 20 مارس بتوقيت موسكو وسيحمل على متنه القمر السعودي NAJM-1 للاتصالات وتصوير الأرض، والقمر الكوري الجنوبي CAS500-1 لاستشعار الأرض عن بعد، والقمر الياباني الخاص بإزالة النفايات الفضائية ELSA-d، ومجموعة من الأقمار اليابانية لاستشعار الأرض عن بعد، والأقمار الصناعية التابعة لجامعة برلين التكنولوجية.

وسيحمل الصاروخ كذلك أول قمر صناعي تابع لمدرسة الاقتصاد العليا الروسية وقمرا صناعيا صغيرا تابعا لمركز “سيريوس” الروسي للمبتكرات في مدينة سوتشي وقمرا صناعيا تابعا لشركة “سبوتنيكس” الروسية.

المصدر: تاس

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