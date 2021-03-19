سويسرا – سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن مباريات مثيرة.
وأتت نتيجة القرعة كالتالي:
1- غرناطة الإسباني # مانشستر يونايتد الإنجليزي
2- أرسنال الإنجليزي# سلافيا براغ التشيكي
3- أياكس الهولندي # روما الإيطالي
4- دينامو زغرب الكرواتي # فياريال الإسباني
وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:
– الفائز من المباراة (1) # الفائز من المباراة (3)
– الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)
مواعيد المباريات
– ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.
– ستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من مايو.
– وسيحتضن ملعب “جدانسك أرينا” في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 مايو المقبل.
المصدر: RT