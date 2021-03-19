سويسرا – سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن مباريات مثيرة.

وأتت نتيجة القرعة كالتالي:

1- غرناطة الإسباني # مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- أرسنال الإنجليزي# سلافيا براغ التشيكي

3- أياكس الهولندي # روما الإيطالي

4- دينامو زغرب الكرواتي # فياريال الإسباني

وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:

– الفائز من المباراة (1) # الفائز من المباراة (3)

– الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)

مواعيد المباريات

– ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.

– ستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من مايو.

– وسيحتضن ملعب “جدانسك أرينا” في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 مايو المقبل.

المصدر: RT

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