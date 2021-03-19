ليبيا – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على أن ليبيا أولوية إستراتيجية بالنسبة لبلاده، وكوزارة دفاع ستواصل متابعة التعاون العسكري التقني، مع التركيز على التدريب وضمان الدعم لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، حسبما نصت الاتفاقية الموقعة في شهر ديسمبر مع نظيره في حكومة الوفاق السابقة صلاح الدين النمروش.

غويريني نوه في مقابلة مع صحيفة “ريبوبليكا” اليوم الجمعة وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية بأهمية التعاون العسكري مع ليبيا، كي تعود بلاده للعب دور ريادي، ومد يد العون لدعم لمؤسساتها، مع احترام السيادة الوطنية الليبية.

وعن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة الالتزام بحظر تدفق السلاح الى ليبيا، قال وزير الدفاع: “إيريني مهمة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأعتقد أن جزءًا من مصداقية الالتزام الأوروبي في ليبيا يمر عبر ثبات عملها، الذي يتعين علينا أن نعمل على تعزيزه؛ لأنه كلما زادت فاعلية إيريني قل التدخل الأجنبي، الذي من شأنه زعزعة تقدم ليبيا”.

غويريني اختتم: “ستكون الحكومة الجديدة قادرة على امتلاك استقلاليتها، ولكن للقيام بذلك بدون رياء، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أجندة مشتركة حقًا في تعاون يضع جانبًا الغيرة الوطنية، وهذا ينطبق أيضًا على التزامنا في منطقة الساحل الأفريقي”.

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