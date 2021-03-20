ليبيا – قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، إنهما تناولا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية مثل شرقي المتوسط وسوريا وليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماعهما مع الرئيس أردوغان عبر اتصال مرئي بحسب وكالة “الاناضول” التركية.

وأضاف المسؤولان أنهما تناولا الوضع في شرق المتوسط، ومفاوضات جزيرة قبرص، إلى جانب التطورات الأخيرة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن المسؤولين أشارا إلى أهمية استمرار خفض التوتر، وتعزيز أسس الثقة من أجل التوصل إلى أجندة أكثر إيجابية في العلاقات بين الاتحاد وتركيا.

كما تبادل الجانبان التركي والأوروبي وجهات النظر حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا، فضلا عن ملفات إقليمية مثل ليبيا، وسوريا.

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