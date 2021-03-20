فيينا – استعادت أسعار النفط الخام جزءا من خسائرها الحادة المسجلة الخميس، وصعدت في التعاملات الصباحية، الجمعة، على الرغم من مؤشرات سلبية مرتبطة بتسارع تفشي فيروس كورونا، خاصة في أوروبا.

والخميس، تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 5.3 بالمئة إلى 63.28 دولارا للبرميل، لأسباب مرتبطة بتسارع تفشي الفيروس، وأخرى متعلقة بصعود الدولار، ما زاد كلفة شراء النفط على المستوردين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا عن غلق هو الثالث على قرابة ثلث سكانها، بينهم باريس ومنطقتها، مشيرة إلى وجود “موجة ثالثة” من الوباء في البلاد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وعند الساعة (09:00 بتوقيت غرينتش) صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 1.60 بالمئة أو 1.06 دولارا إلى 64.34 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.77 بالمئة أو 1.07 دولارا إلى 61.07 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 7.1 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، نزولا من 69.25 دولارا للبرميل في ختام جلسة الجمعة، من الأسبوع الماضي.

ومساء الخميس، قال بنك جولدمان ساكس، إن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة جيدة للشراء، من جانب المستوردين، متوقعا بلوغ سعر برميل برنت 80 دولارا خلال الصيف المقبل.

الأناضول

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