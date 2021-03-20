ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي ببنغازي رمزي الآغا، إنه: “إذا صحت المعلومات عن نية حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء عطلة يوم السبت في الدوائر الحكومية فإن هذه الخطوة أعتبرها في قمة الغباء وخصوصا اننا لسنا دولة صناعية بل العكس معظم القطاع الوظيفي هو إداري وهذا ما سيزيد مصاريف هذه القطاعات من قرطاسية ووقود وكهرباء ونظافة وإعاشة”.

الآغا أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم: “بالاضافة لو انه تم احتساب قيمة لهذا اليوم في مرتب الموظف فهذا يعني زيادة في بند المرتبات بحوالي ثلاثة ونصف المليار الدينار في السنة، مع العلم بأن ليبيا تدفع مرتبات لموظفي القطاع الحكومي حوالي واحد وسبعين مليون دينار. (71،000،000) يومياً”.

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