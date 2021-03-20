الإمارات العربية – كشفت الصحة الإماراتية بأن مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تقديمها في البلاد، بلغت 7 ملايين و124 ألفا و146 جرعة، بمعدل توزيع اللقاح 72.03 جرعة، لكل 100 شخص.

وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن تقديم 143 ألفا و680 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالبلاد.

وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل 2160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة السابقة لهذا الإعلان،، ليبلغ مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس بالبلاد، 436 ألفا و625 حالة، لغاية أمس.

وأبلغت الإمارات عن 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الفيروس في الدولة لغاية أمس، 1428 وفاة.

وتقوم الإمارات بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح”سينوفارم” الصيني، ولقاح “سبوتنيكV” الروسي، ولقاح “فايزر – بيونتيك”، ولقاح “أكسفور – أسترازينيكا”، حيث تمت الموافقة على كل منها للاستخدام المحلي.

المصدر: “الإمارات اليوم” + “ذا ناشيونال”

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