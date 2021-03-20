ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن تغريدة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المثيرة للجدل هي نقطة تحول جوهري في مسار الأحداث الوطنية وبشكل قطعي ودون مجاملة أو مواربة فإن الوضع السياسي لن يكون بعدها كما كان قبلها بساعات.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هناك خيارين الأول هو أن تمضي لبداية جديدة ستزيد من فرص تعزيز تدابير بناء الثقة وبشكل مترابط وهذه التدابير المترابطة ستؤدي لوضع الإعلام ” التقليدي والحديث ” ضمن رقابة مشددة ، ومن اللازم أن تكون مسؤولة ولا تمس بحرية التعبير أما الثاني فسيدفع باتجاه إعادة البلاد للمربع الأول في مشهد سيذكر الجميع ببدايات حكومة الوفاق لتتلاشى كل الآمال المعقودة .

وأضاف” أقول ذلك لأن طبيعة الإصطفافات السياسية المحلية والدولية هي من تفرض واقعها ضمن مسار طويل من التحولات التي بدأت ملامحها تتشكل في الكواليس”.

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