السعودية – أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة “أنصار الله ” تجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وجاء في بيان التحالف، اليوم السبت، “اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.. استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

إلى ذلك أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في وقت سابق من اليوم أن سلاح الجو المسير ضرب موقعا عسكريا سعوديا في مطار أبها الدولي بعسير.

وقال العميد سريع في بيان مقتضب، “مجددا سلاح الجو المسير يستهدف موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k”.

وجدد ناطق القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا”.

وكانت جماعة الحوثيون نفذت، أمس الجمعة، عملية استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة، وذكرت وزارة الطاقة بالمملكة أن الهجوم تسبب في نشوب حريق لكن تمت السيطرة عليه.

المصدر: واس، وكالات

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