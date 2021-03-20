السودان – أعلن الإعلام العسكري السوداني، امس أن سلاح المهندسين المصري أهدى نظيره السوداني معدات وآليات وصلت مؤخرا لميناء بورتسودان.

وجاء في بيان الإعلام العسكري: “في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري ​​​… رفد سلاح المهندسين المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات وصلت مؤخراً لميناء بورتسودان”.

وذكر أن هذه المعدات تستخدم في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى وتعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بحث في 6 مارس، أثناء زيارته إلى الخرطوم، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي، وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بأعلى الدرجات بين الخرطوم والقاهرة بجانب التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية، واعتبرت الرئاسة المصرية أن التحركات السودانية الأخيرة تأتي “لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وفي إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف”.

المصدر: سبوتنيك

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