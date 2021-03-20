ألمانيا – عاد لايبزيغ إلى سكة الانتصارات وشدد الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر، بعدما تغلب على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 1-0، أمس في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين لايبزيغ بفوزه إلى قائده الدولي النمساوي، مارسيل سابيتسر، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

وعوض لايبزيغ بذلك، سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1 في المرحلة الماضية، عندما توقفت سلسلته من 6 انتصارات متتالية، حيث دفع الثمن باتساع الفارق بينه وبايرن ميونيخ، حامل اللقب، من نقطتين إلى أربع نقاط، قلصها أمس إلى نقطة واحدة مؤقتا، بانتظار مباراة العملاق البافاري وضيفه شتوتغارت، اليوم السبت.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 57 نقطة مقابل 58 لبايرن ميونيخ، فيما تجمد رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 22 نقطة في المركز الـ15، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الـ16 في حال فوز هرتا برلين على ضيفه باير ليفركوزن، غدا الأحد، في ختام المرحلة.

المصدر: وكالات

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