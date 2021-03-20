ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالية لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرًا لعودتهم إلى سوريا.

المرصد السوري وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة قال: إن الأوامر جاءت من قبل الجانب التركي الذي أرسل المرتزقة إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك، ويأتي ذلك في ظل عودة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحضن العربي من بوابة القاهرة عاصمة العروبة، وفي ظل توقف عودة المرتزقة منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الفائت، حيث من المرتقب بدء عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

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