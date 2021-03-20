 المغربي: إقرار السلطات الجديدة بمشروع المصالحة يحتم إخلاء سبيل كافة الأسرى والمعتقلين بالسجون – صحيفة المرصد الليبية
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 ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي والمهتم بالشأن العام الكيلاني المغربي أن إقرار السلطات الليبية الجديدة لمشروع المصالحة الوطنية يحتم عليها إخلاء سبيل كافة الأسرى والمعتقلين داخل سجونها.

المغربي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس قال: إن سجون مصراتة تضم عددًا كبيرًا من المحتجزين دون محاكمة، وأغلبهم تجاوزت فترة احتجزهم 10 سنوات، وهذا يدخل في إطار عمل النائب العام.

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