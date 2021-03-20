ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي والمهتم بالشأن العام الكيلاني المغربي أن إقرار السلطات الليبية الجديدة لمشروع المصالحة الوطنية يحتم عليها إخلاء سبيل كافة الأسرى والمعتقلين داخل سجونها.

المغربي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس قال: إن سجون مصراتة تضم عددًا كبيرًا من المحتجزين دون محاكمة، وأغلبهم تجاوزت فترة احتجزهم 10 سنوات، وهذا يدخل في إطار عمل النائب العام.

وأكد المحلل السياسي أن الليبيين تعرضوا لمؤامرة كبيرة من جماعة الإخوان، كان الهدف منها إغراق ليبيا في الدم وتفتيت نسيجها الاجتماعي لتسهيل سيطرة الأتراك عليها، لكن وعيهم نسف جميع تلك المخططات.

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