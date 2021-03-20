بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان امس أنها رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة لعدم إعادتها مساعدات مخصصة إلى جبل طارق، وهي منطقة ذاتية الحكم تابعة للتاج البريطاني.

وجاء في البيان: “قررت المفوضية الأوروبية مقاضاة المملكة المتحدة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم ردها كامل المساعدات الحكومية التي تصل إلى نحو 100 مليون يورو، والمقدمة كإعفاءات ضريبية لجبل طارق”.

وأشار البيان إلى أن القضية تعود للفترة التي كانت فيها المملكة المتحدة لا تزال عضوا في الأوروبي وقواعد الاتحاد الأوروبي تطبق عليها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذا الدعم لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مساعدات الحكومية، وبذلك يجب إعادته.

المصدر: “نوفوستي”

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