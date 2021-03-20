إنجلترا – أعلنت وزارة الصحة البريطانية، امس عن تسجيلها 4802 إصابتين و101 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4802، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4285684 حالة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع ملموس لمؤشر الإصابات الجديدة الذي وصل يوم 17 مارس إلى مستوى 5758 حالة، وفي 18 مارس إلى 6303.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 101 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126026 شخصا.

ويشهد مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا تقلبات حيث بلغ يوم 17 مارس 141 حالة، وفي 18 مارس 95.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 26.264 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT

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