الولايات المتحدة – يرى خبراء أمريكيون أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء الكوني قد ينخفض بشكل جدي، لكنه سيبقى سلميا.

وقال جوناتان ماكداول، الخبير بمركز هارفارد سميتثون للفيزياء الفلكية الأمريكي في تعليقه على آفاق التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء، على ضوء اشتداد حدة التوتر في العلاقات السياسية بين الدولتين: “أتوقع أن التعاون الروسي الأمريكي سيتواصل على مستوى ما، لكنه سينخفض لاحقا. ومن الجائز أن تكون هناك بعد 10 سنوات تقريبا أقل عدد من الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة في الفضاء”.

من جانبه عبر الموظف السابق لوكالة الفضائية الأمريكية “ناسا” ومؤلف الصفحة الإلكترونية “NASA Watch”، كيت كوونيغ، عن اعتقاده بأن “التعاون في مجال الفضاء يمكن أن يعلم البلدين كيفية التعاون السلمي مع بعضها البعض على الأرض”.

وأضاف: “في حين تواجه الولايات المتحدة وروسيا حقا القضايا على الأرض، تتطور علاقاتهما في مجال الفضاء بشكل مختلف، فتعملان بانسجام على متن المحطة الفضائية الدولية على مدى 20 سنة “.

وتابع: “أعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان تعاونهما السلمي في الفضاء في السنوات القادمة”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الجاري قيودا جديدة على الصادرات الروسية تتعلق بمنتجات مجال الأمن الوطني. ولم تتناول هذه القيود مجال إطلاق السفن الفضائية الرسمية والتجارية على حد سواء.

المصدر: نوفوستي

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