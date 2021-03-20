الولايات المتحدة – سيؤجل المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، عودته لملاعب التنس بعد إصابة عضلية، وقرر الانسحاب من بطولة ميامي التي تنطلق الأسبوع المقبل، لقضاء وقت أطول مع عائلته.

وتعرض دجوكوفيتش لتمزق عضلي خلال دفاعه الناجح عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وفي حينها خطط اللاعب البالغ عمره 33 عاما للعودة إلى ميامي قبل المشاركة في بطولتي مونت كارلو للأساتذة، وصربيا المفتوحة.

وقال دجوكوفيتش عبر حسابه على “تويتر”: “الجمهور العزيز. أشعر بأسف شديد للإعلان عن عدم سفري إلى ميامي للمنافسة هذا العام”.

وأضاف: “قررت استغلال هذا الوقت الثمين في البقاء بالمنزل مع أسرتي ووسط كل القيود، احتاج للتوازن بين وقتي ببطولات المحترفين والمنزل، وأتطلع للعودة في العام المقبل”.

وأكد أنه يركز على الفوز بالمزيد من الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، مضيفا أن هذا يتطلب ضبط جدول بطولاته لتحقيق أهدافه.

وانتزع دجوكوفيتش، الحاصل على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، رقما قياسيا من السويسري روجر فيدرر، في الثامن من مارس الماضي، ليصبح أكثر لاعب احتفظ بصدارة التصنيف العالمي، بعد أن استمر في القمة لمدة 311 أسبوعا.

وكان المصنف ثانيا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، قرر أيضا الانسحاب من بطولة ميامي، التي ستقام بين 22 مارس والرابع من أبريل المقبل، للتعافي من إصابة في الظهر.

كما سيغيب فيدرر لمواصلة استعادة اللياقة، عقب خضوعه لجراحتين في الركبة في آخر 12 شهرا.

المصدر: رويترز

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