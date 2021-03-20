إسبانيا – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية على الفريقين، مشيرا إلى أن جميع الفرق جيدة وصعبة للغاية في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الخاص بمباراة سيلتا فيغو التي ستقام غدا السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني: “نحن على دراية بصعوبة مباراة ليفربول، على هذا المستوى جميع الفرق جيدة وصعبة للغاية، نحن نعرف فريق ليفربول، وعلى المستوى البدني سيتطلب منك مزيدا من الأمور الأخرى، ولكن نحن نركز الآن في مباراة الغد”.

مواجهة ليفربول وبرشلونة في أسبوع واحد

وأما بالنسبة إلى جدول المباريات ومواجهة ليفربول مرتين وبرشلونة في أسبوع واحد، فعلق زيدان قائلا: “في المرحلة الأخيرة من الموسم دوما ما تلعب على كل شيء، أنا لا أصب تركيزي على هذه الأمور، أنا أعمل يوما بيوم، ما يحفزنا هو العمل يوما تلو الآخر، وأما الباقي فهو متعلق بالفلسفة والحديث عن أمور كثيرة، لا زلنا أحياء ونواصل العمل، وهذا ما يحفزنا”.

مواجهة ليفربول في ملعب محايد

وأجاب زيدان على سؤاله حول إمكانية لعب ريال مدريد ضد ليفربول في ملعب محايد بسبب أزمة كورونا، قائلا: “لا ندري ما قد يحدث بعد 30 مارس المقبل، سنلعب أينما يخبرونا، نفضل اللعب في دي ستيفانو، ولكن سنرى ما سيقررون بهذا الشأن”.

خروج الأندية الإسبانية من دوري الأبطال باستثناء ريال مدريد

وفي رده على سؤال حول خروج الأندية الإسبانية مبكرا من دوري أبطال أوروبا، باستثناء ريال مدريد، قال الفرنسي: “إنها مصادفة لا أكثر، جميع الفرق الإسبانية جيدة للغاية، وهذا لن يتغير هذا العام، ستتواجد الأندية الإسبانية دوما في دوري الأبطال”.

نتيجة قرعة دوري الأبطال

واختتم زيدان معلقا على نتيجة القرعة بشكل عام، قائلا: “لا يمكننا قول إنها قرعة سيئة ولا جيدة، ستكون مباراة بين فريقين توجا بدوري أبطال أوروبا كثيرا، وعلى هذا المستوى من الصعب للغاية دوما تحقيق الانتصار”.

المنافسة على الدوري الإسباني ودوري الأبطال

وفيما يتعلق بالمنافسة على بطولتي الدوري ودوري الأبطال فصرح: “كل شيء سيكون صعبا، لا يمكننا النظر بعيدا، وإنما العمل يوما تلو الآخر والاستعداد لما هو قادم، نعلم أننا لا زلنا على قيد الحياة ونريد مواصلة العمل بقوة”.

الاستمرار في ريال مدريد

وعن إمكانية استمراره مع ريال مدريد، أجاب زيدان: “لا أنظر بعيدا، أنا لا أخطط لشيء، قد توقع هنا لمدة عشر سنوات وفي الغد تجد نفسك خارج النادي، وعلى العكس أيضا، ما يحفزني هو العمل يوما تلو الآخر أما الباقي فهي مناقشات لا يمكنني الحديث عنها”.

حالة هازارد

وتطرق زيدان للحديث عن حالة لاعبه البلجيكي إدين هازارد بعد إصابته الأخيرة، قائلا: “ما نريد لإدين هو أن يتعافى بصورة جيدة وبشكل تام وألا يخضع لجراحة، هذا الأهم بالنسبة لنا، قد نضع خطة مختلفة، ونريد أن يعود بصورة جيدة ويتعافى بشكل كامل”.

المصدر: وكالات

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