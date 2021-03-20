ليبيا – جرى اليوم السبت في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس، مراسيم تسليم المهام بين حسن أونيس ومبروكة توغي عثمان التي أدت اليمين القانوني يوم الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وزيرا للثقافة والتنمية المعرفية ضمن حكومة الوحدة الوطنية.

الهيئة العامة للثقافة أشارت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه جرى التسليم والاستلام وسط أجواء من المودة والاحترام والتقدير في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حاليًا لبناء دولة الديمقراطية الواحدة.

واستهل الحفل حسن أونيس بكلمة قدم خلالها التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على منحه ثقة نواب الشعب، ورحب بقدوم الوزيرة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في اكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة، وقدم شكره لجميع الموظفين بديوان الهيئة على كل المجهودات المبذولة من أجل الرفع من الشأن الثقافي.

ومن جانبها قدمت مبروكة توغي عثمان الشكر والتقدير لحسن أونيس للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي، مؤكدةً أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجميع.