روسيا – مثل روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائب المندوب الدائم الروسي في الأمم المتحدة.

وفي تعليق بهذا الشأن، قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي لم يمثلها مندوبها الدائم في الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب بوليانسكي على تويتر قائلا: “مثلت روسيا آنا إفستينييفا، نائبة المندوب الدائم، ولم تأخذ الكلمة”.

وأشار الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة نوفوستي إلى أن الموقف من تصريح بايدن الأخير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر في الاجتماع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن عقد اجتماعا مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حثهم خلاله على التعامل مع النزاعات في ميانمار وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

كما قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تريد إظهار “قيادة عالمية قائمة على القيم” وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

وكانت موسكو استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق للتشاور بعد أن اتهم مجتمع الاستخبارات الأمريكي السلطات الروسية بالتدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2020.

وقال جو بايدن ذاته ، بعد وقت قصير من نشر تقرير الاستخبارات، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيدفع الثمن عن التدخل في الانتخابات”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي رد بالإيجاب على سؤال من صحفي في قناة “إي بي سي” عما إذا كان يعتبر نظيره الروسي “قاتلا”، في حين امتنعت الناطقة باسم البيت الأبيض بساكي عن توضيح ما إذا كانت هذه الكلمات مجازية.

واعتبرت الخارجية الروسية تصريحات بايدن مظهرا لسياسة واشنطن المقصودة والتي “قادت لمدة عامين بشكل متعمد” التعاون الروسي الأمريكي إلى طريق مسدود.

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على هذه التصريحات، للرئيس الأمريكي “موفور الصحة”. واقترح في وقت لاحق على بايدن عقد حوار بينهما “من دون أي تأخير، في مناقشة مفتوحة ومباشرة على الهواء”.

ورأى بوتين في هذا السياق أن مثل هذا الأمر (الحوار) “سيكون مثيرا للاهتمام لشعبي روسيا والولايات المتحدة، وللعديد من البلدان الأخرى أيضا”.

ومن بين الموضوعات التي يمكن مناقشتها، ذكر الرئيس الروسي العلاقات الثنائية، ومكافحة الوباء، وتسوية النزاعات الإقليمية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي

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