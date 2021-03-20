إسبانيا – غاب اسم قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، عن قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيغو، في وقت لاحق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، وضع لياقة راموس ضمن أولويات الفريق، عقب تأهل “الميرينغي” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن راموس، تلقى ضربة في مباراة أتالانتا (الثلاثاء الماضي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال)، لذا تم تغييره ولم يكمل تلك المواجهة، كما قرر زيدان، استبعاده من لقاء سيلتا فيغو كإجراء احترازي.

وأوضحت أن راموس، شارك في الجزء الأول فقط من تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة، لأن زيدان يريد الحفاظ على اللاعب للمشاركة ضد ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت “ماركا”، أن استبعاد راموس من مباراة سيلتا فيغو، قد يعني أنه لن يكون متاحا أيضا للتواجد مع منتخب بلاده إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.

المصدر: وكالات

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