روسيا – قفز سعر عملة بيتكوين بنسبة 106 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق تعاملات 2020، وسط إقبال متزايد وثقة أبدتها شركات وشخصيات عالمية، على سوق العملات الافتراضية.

ووفق مسح للأناضول، امس استنادا على البيانات التاريخية لسعر العملة الافتراضية الأشهر عالميا، ارتفع سعر الوحدة الواحدة بمقدار 30.25 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري إلى 58.65 ألف دولار.

وكان سعر وحدة بيتكوين أغلق تعاملات 2020، عند 28.4 ألف دولار.

وفي التعاملات المبكرة، امس بلغ سعر الوحدة 58.67 ألف دولار عند الساعة (09:25 بتوقيت غرينتش)، صعودا من سعر إغلاق جلسة الخميس البالغ 57.97 ألف دولار.

وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات العملة المتداولة بين أيدي المستثمرين 1.098 تريليون دولار، موزعة على 18.658 مليون وحدة، من إجمالي 21 مليونا.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، بلغت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية كافة حول العالم، 1.42 تريليون دولار موزعة على أكثر من 4450 عملة.

ووجد المستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات سريعة العائد، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار منذ الربع الأخير 2020.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وكالات

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