سوريا – كشفت مديرية الجاهزية والطوارئ بوزارة الصحة السورية، أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة للحالات المثبتة والمشتبهة بكورونا بدمشق بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، أن انتشار كورونا محليا يشهد ارتفاعا كبيرا ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق “المجتهد” و”ابن النفيس” و”الهلال الأحمر” و”المواساة” كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.

وجدد الدكتور حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وتسجل إصابات كورونا منحى تصاعديا يزداد وضوحا في الأسبوعين الأخيرين ووفق بيانات وزارة الصحة فقد أعلنت أمس تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 90 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن 16776 شفيت منها 11231 وتوفيت 1120 حالة.

المصدر: “سانا”

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