الولايات المتحدة – وجه المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” لوزنين مختلفين سابقا، رسالة للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف بعد إعلان اعتزاله رسميا.

وكتب ماكغريغور “تدوينة” عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام”، قال فيها: “اعتزالا سعيدا، يا صبي، أراك لاحقا. لا تنس أبدا من جعلك تقتحم اللعبة … تذكروا، يا شباب، إذا كنتم تكرهون عملية التجفيف لفقدان الوزن كثيرا، فكل ما عليكم القيام به هو الصعود إلى فئة أثقل. فليبارك الرب”.

وأعلن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 254″، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وأكد رئيس منظمة “UFC” الأمريكي، دانا وايت، أن حامل لقب بطل اتحاد “UFC” لوزن ما دون 70 كغم، حبيب نورمحمدوف، اعتزل بشكل رسمي، ولن يعود مجددا لحلبة القتال.

ونشر وايت عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، صورة له برفقة حبيب، وعلق عليها قائلا: “لقد اعتزل (حبيب) رسميا 100 بالمئة”.

يذكر أن حبيب فاز على كونور بالإخضاع في الجولة الرابعة من النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2018، وحافظ على لقبه بطلا للعالم.

المصدر: وكالات

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