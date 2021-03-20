ليبيا – قال الخبير والمحلل الاقتصادي عمر زرموح إن ميزانية العام الحالي 2021 يجب ألّا تتجاوز الـ60 مليارًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه لا وجود لميزانية تنمية في العام الحالي، وما ينفذ مند سنوات هي مشروعات صغيرة لا تحسب في الميزانية.

زرموح وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس أوضح أن الموازنة العامة يجب ألّا تتجاوز 50 مليار دينار، باعتبار أن ميزانية العام الماضي وضعت بـ38.5 مليار دينار، ومع مراعاة تعديل سعر الصرف إلى 4.48، فإن الزيادة تكون طفيفة وليست ثلاثة أضعاف.

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