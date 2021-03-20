ميركل لا تستبعد شراء ألمانيا للقاح “سبوتنيك V” الروسي في غياب الاتفاق الأوروبي بشأنه

ميركل لا تستبعد شراء ألمانيا للقاح “سبوتنيك V” الروسي في غياب الاتفاق الأوروبي بشأنه

ألمانيا – لم تستبعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شراء ألمانيا للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي لها في أعقاب اجتماعها مع حكام الولايات الألمانية، اليوم الجمعة: “أما بخصوص اللقاح الروسي، فأنا أعتقد منذ فترة معينة بأننا يجب أن نستخدم في الاتحاد الأوروبي أي لقاح مسموح به من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية”.

وأضافت أنها تفضل شراء اللقاح الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن إن لم يكن هناك اتفاق بهذا الشأن، فإن ألمانيا يجب أن تبدأ بالمشريات على انفراد، مضيفة أن “هذا الأمر ممكن ونحن قد نقوم بذلك”.

وأكدت ميركل استعدادها لتلقي لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية على الرغم من المعلومات حول آثاره الجانبية.

وشددت على أن ألمانيا متمسكة بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق في الصيف المقبل.

المصدر: “تاس”

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