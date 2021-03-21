اليمن – هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة “أنصار الله” الحوثية، متهما إياها بتنفيذ عمليات “تجنيد قسري” في مناطق سيطرتها لصالح قواتها في محافظة مأرب.

وقال الإرياني، عبر حسابه على “تويتر” امس إن “تقارير محلية تؤكد قيام الحوثيين بتنفيذ عمليات واسعة للتجنيد القسري في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، شملت المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والعمال وأبناء القبائل، والضغط على مدراء المدارس ومشائخ وكبار الأحياء السكنية”​​​.

وأضاف أن قيام الحوثيين بهذه الخطوة “يعكس مضيها في التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، وتقويض دعوات وجهود التهدئة، وحجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة مؤخرا، وعدم اكتراثها بمصير المغرر بهم ممن تدفع بهم في هجماتها الانتحارية”.

ودعا وزير الإعلام اليمني، الآباء والأمهات والوجاهات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى “مقاومة هذه الممارسات الإجرامية ورفض إلقاء أبنائهم في محارق موت مفتوحة في مختلف جبهات مأرب”.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين “لوقف عمليات التجنيد القسري للمدنيين بمن فيهم فئة الأطفال باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب”.

وتصاعدت حدة المواجهات في محافظة مأرب شرق اليمن بين الحوثيين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخرا، مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين، حيث أن المعارك تدور تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي.

المصدر: “سبوتنيك”

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