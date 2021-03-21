الاتحاد الأوروبي: لا يمكن توقع بديل عن الاتفاق النووي مع إيران في حال انهياره

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن توقع بديل عن الاتفاق النووي مع إيران في حال انهياره

بروكسل – أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتفاق النووي مع إيران يتعرض اليوم للضغوط من جبهات مختلفة، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع بديل عنه في حال انهياره.

وكتب بوريل في كتابه “السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في فترة كوفيد – 19”: “الاتفاق النووي يتعرض اليوم للضغوط من جبهات مختلفة وأنا متأكد من أن العمل للحفاظ عليه ليس ضروري فحسب، بل عاجل أيضا لسببين على الأقل، لأن المجتمع الدولي وإيران استغرقا 12 عاما لتنحية خلافاتهما جانبا والتوصل إلى اتفاق، وأنه في حال انهيار الاتفاق النووي لا يمكن توقع بديل آخر شامل أو فعال”.

وأضاف: “الاتفاق النووي ليس مجرد نجاح رمزي، لقد أوفت هذه الاتفاقية بوعودها وكانت فاعلة وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقرير رصد متتاليا من يناير 2016 إلى يونيو 2019 أن إيران امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بسبب وصولها غير المسبوق”.

وأشار إلى أن “إيران نفذت الاتفاقية بالكامل لمدة 14 شهرا، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق”.

المصدر: “فارس”

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