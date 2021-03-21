البرازيل – خطف البرازيلي، هالك، الأنظار منذ سنوات بسبب بنيته الجسدية الهائلة، وعاد إلى تصدر العناوين مؤخرا، بعد كشف أحد المدربين المشرفين عليه، عن فقدانه 5 كيلوغرامات من وزنه بعد كل مباراة.

وبعد تجربة ناجحة في أوروبا مع بورتو البرتغالي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وفي الدوري الصيني مع نادي شنغهاي سيبغ، عاد هالك في يناير الماضي إلى البرازيل، ليدافع عن ألوان نادي أتلتيكو مينيرو، الذي وقع معه عقدا يمتد حتى صيف العام 2022.

وخاض هالك، مباراتين حتى الآن مع أتلتيكو مينيرو، وخلال هذه الفترة تفطن الطاقم التدريبي للفريق، لبيانات غير عادية لوزن صاحب الـ34 عاما.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي في النادي البرازيلي، روبرتو كياري، في تصريحات صحفية، إن هالك يخسر ما قد يصل إلى 5 كيلوغرامات كل مباراة بسبب التعرق.

وأوضح: “هالك يتعرق كثيرا، ولكن هذا لا يعني أن الأمر سيئ. الرياضي الذي يتعرق كثيرا يسمح لجسده بالتخلص من حرارة الجسم بشكل أكثر كفاءة”.

وأشار كياري إلى أن حالة هالك تتطلب الحرص على تزويده بالكمية اللازمة من المياه أو مشروبات الطاقة المخصصة للرياضيين بعد كل تمرين أو مباراة، لتعويض ما يخسره من سوائل والحفاظ على ترطيب جسمه، وقال إن الترطيب الجيد يسمح باستعادة الوزن المفقود بسرعة.

وأكمل: “حالة هالك على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق، نحن نراقب الوضع”.

تجدر الإشارة إلى أن هالك، كان ضمن تشكيلة منتخب البرازيل الفائزة بكأس القارات في 2013.

المصدر: وكالات

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