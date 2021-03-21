ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن تغريدة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أحدثت إصطفافًا سياسيًا ومجتمعيًا، وتفسر بأنها قرار أكثر منها خيار. مشيرًا إلى أنه وجب التعامل معها على علاتها وبشكل سياسي.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أما حياة المواطن وتقديم الخدمات له والمناقشات المفتوحة حول ملف الميزانية المقترحة من الواجب ألّا يأخذ صبغة التحامل والإصطفاف السياسي، فمؤشر حالة عدم اليقين التي بدأت تتسرب في الأروقة انعكست في التعامل مع القيمة التقديرية، فلا أحد تناولها بدراسة اقتصادية بقدر استخدامها كورقة لتصفية الحسابات السياسية والتي بات واضحًا أن إيقاعها سيزداد وبوتيرة متصاعدة وسريعة”.

وتابع: “أعتقد أن كل ما يتم تداوله حول الميزانية فيه إجحاف وتجنٍ ومحاولة لوضع العصى في الدواليب كما جرت العادة، فبحساب بسيط وبسيط جدًا وهو مقارنة الرقم بسعر الصرف الرسمي سنكتشف جميعًا أن الـ 100 مليار المقترحة هي أقل ميزانية تمر على ليبيا منذ 2012، (ويستثنى من هذه الحسابات حكومة الثني من 2016 حتى 2021 )”.

وأكد على الحاجة لكلام اقتصادي مسؤول عن أسباب هذا التضخم، وهل سيكون بعد ثلاث سنوات علاج حقيقي للتشوهات الاقتصادية والدين العام في ليبيا أم لا؟ أم أن هذه الأرقام ستكبر بشكل مبالغ فيه؟ بحسب قوله. مشيرًا إلى أن التسويق لاعتبارات تتعلق بالاصطفاف السياسي هو شيء معيب ومخجل.

كما أضاف: “ومن جديد لعبة المحاور هي ما ستؤدي حتمًا لوأد الأمل وإدخالنا في مارثون الصراعات والصدامات. إننا بحاجة لاستيعاب اللحظة والتعامل مع مفهوم الوحدة كأساس بنيوي لتشكيل المستقبل”.

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