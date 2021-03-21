ليبيا – التقى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس السبت رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة درنة.

اللقاء بحث بحسب وكالة الأنباء الليبية بنغازي آلية التنسيق في حركة التجارة بين ليبيا ومصر، وتحديد موعد لإقامة مؤتمر اقتصادي في ليبيا برعاية وزارة الاقتصاد الليبية، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة موافقة وزارة الاقتصاد لفتح مكتب تنسيقي للغرفة المشتركة في مدينة امساعد الحدودية، وذلك للمساهمة في تسهيل وتخفيف الحركة التجارية في الحدود المشتركة بين البلدين، والموافقة المبدئية لتنفيذ معرض للصناعات المصرية في مدينتي طرابلس وبنغازي قبل نهاية العام الجاري.

بدوره، أكد الحويج أنه سيرسل مخاطبة رسمية من وزارة الاقتصاد الليبية، للجهات المصرية، باعتماد الغرف التجارية المشتركة التي لها الحق في استخراج شهادات منشأ، واعتمادها للعمل بشكل منظم، وذلك عقب توحيد البلاد تحت حكومة واحدة.

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