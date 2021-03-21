ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي بحضور وزير النفط محمد عون.

الإجتماع ركز بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على نشاطات شركة إيني في ليبيا؛ بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأكد الدبيبة على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جهته، أبدى كلاوديو التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي مع تقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.

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