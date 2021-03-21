ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين الماليين والإداريين أبرز الاحتياجات الملحة للشركة العامة للكهرباء في طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء شهد مشاركة محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس الصديق الكبير وخالد شكشك ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

وأكد الدبيبة أهمية تسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء صيانات لازمة للمحطات وضرورة تذليل الصعوبات التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز مهامها مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد الجيد لموسم الصيف القادم للتخفيف عن المواطنين.

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