ليبيا – اجتمع علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس السبت مع الدكتورة راضية جداوي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الاطلاع على الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب، كما تم التتطرق إلى ملف جائحة كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأكد الزناتي على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة.

وشدد على أن القطاع الصحي في الجنوب الليبي على رأس أولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا.

ومن جانبها أشارت الجداوي إلى أنهم على تواصل دائم بوزارة الصحة، وأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي.

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