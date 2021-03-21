ألمانيا – أنقذ النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الهزيمة أمام مضيفه كولن في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وباغت “الفتى الذهبي” إيرلينغ هالاند أصحاب الأرض بهدف سريع سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد كولن بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، أوندريج دودا وإسماعيل ياكوبس، في الدقيقتين (35 من ضربة جزاء، و65) على الترتيب.

وعاد هالاند من بعيد وأحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريق “أسود الفيستيفال” لينقذه من الهزيمة في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 21 هدفا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي “البوندسليغا”، بالتساوي مع البرتغالي أندريا سيلفا مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، بينما يتربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الملقب بـ(ليفان_”غول”_سكي)، على عرش الصدارة برصيد 35 هدفا.

بينما اكتفى فريق بوروسيا دورتموند بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب “البوندسليغا”.

بينما رفع فريق كولن رصيده إلى 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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