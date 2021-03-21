ليبيا – أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف أن الدراسة مستمرة في جميع مراحلها التعليمية، وأنه لا صحة لشائعات إيقافها؛ وذلك عقب اجتماع عقده يوم الخميس الماضي مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة عبد المنعم أبولائحة أطلع المقريف بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للوزارة على تقرير عن عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي، مطالبًا وزارة الصّحة واللجنة العليا لمُكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المُعلّمين مع الشرائح الأولى المُستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقدّم الوزير في كلمة له خلال الاجتماع شُكره لرئيس، وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية، وفريق تقييم ومُتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التّعليمية على الجُهود المبذولة من جمع المعلومات والإطار الوبائي مُؤكدًا على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا.

Share and Enjoy ! 0 Shares