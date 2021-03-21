ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن عديد المختبرات ترفض تزويدهم بأعداد الحالات الموجبة، وهو ما أثر على دقة الإحصائيات اليومية.

النجار وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الوضع الوبائي في ليبيا متفاقم ولكنه لم يخرج عن نطاق السيطرة بعد، وأن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا ارتفع بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة.

وبين أن نقص الإمكانيات في مراكز العزل سيزيد الوضع الوبائي سوءًا، وأن الحكومة الجديدة وعدتهم بتوفير مستلزمات مراكز العزل الصحي.

وأضاف أن مراكز العزل الصحي أنشئت بشكل عشوائي، وملف الجائحة يحتاج إعادة في النظر من قبل الحكومة الجديدة لإنقاذ الوضع الوبائي.

النجار نوه إلى أنهم لم يتمكنوا من ربط مراكز العزل الصحي بمنظومة المركز؛ لأنها تتبع اللجنة العالمية الاستشارية بصفة مباشرة.

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