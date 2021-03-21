ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن جلسات البرلمان لمناقشة الميزانية ستنطلق خلال الأسبوع القادم، مضيفًا أنه لم يتم تحديد مكان جلسات إلى حد الآن، لكن من المرجح أن تكون في العاصمة طرابلس وبرئاسة عقيلة صالح.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “العربية.نت” اليوم الأحد اعتبر أن إعدادها تمّ بطريقة مبهمة وغير مدروسة، كما أنها غير مبنية على معطيات ومعايير واضحة.

وأضاف أن ميزانية بهذا الحجم لحكومة الوحدة الوطنية والمقدرة بـ “بـ 96.2” مليار دينار لا تتجاوز مدة عملها 10 أشهر ومرتبطة ببرنامج عمل محدّد وفق خارطة الطريق التي أتت بها، مبالغ فيها، ومعنى أن الأمور تسير على نهج الحكومة التي سبقتها التي صرفت حوالي 340 مليار دينار تم نهبها بشهادة تقارير محلية ودولية.

عضو البرلمان شدد على أن قانون الميزانية بهذا الشكل يجب ألّا يمر.

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