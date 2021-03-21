أرمينيا – أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن عدد الخسائر البشرية للقوات الأرمنية جراء الأعمال القتالية في إقليم قره باغ مع أذربيجان عام 2020 بلغ حسب المعطيات الرسمية 3250 شخصا.

وقال باشينيان، خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراغاتسونسك: “تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب. البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل. لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا”.

وأضاف أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووي، كما لفت إلى أن قائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق، لكنه اعتبر أن حصيلة القتلى لن تتجاوز، حتى بعد تحديد كل الملابسات، 4 آلاف شخص.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

وقال علييف الشهر الماضي إن خسائر بلاده في القتال بلغت حوالي 3000 شخص، مضيفا أن الطرف الأرمني خسر حوالي 6 أو 7 آلاف.

المصدر: وكالات

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