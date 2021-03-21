ليبيا- حصلت صحيفة المرصد على الجدولين رقم 1 و2 لاستخدامات ميزانية 2021 ومصادر التمويل والباب الثالث للتنمية والرابع لنفقات الدعم والخامس للطوارئ.

ووفقًا لما جاء في الجدول رقم 1 لاستخدامات الميزانية للعام المالي 2021، بلغ حجم الباب الأول المخصص للمرتبات ومن في حكمها 33 مليارًا و304 مليونًا و558 ألف دينار، فيما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في الباب الثاني 11 مليارًا و972 مليون و591 ألف دينار.

وفي الباب الثالث المعني بمشروعات وبرامج التنمية تم رصد 22 مليارًا و350 مليونًا، فيما بلغ إجمالي نفقات الدعم في الباب الرابع 23 مليارًا و610 ملايين دينار، في وقت تم فيه تخصيص 5 مليارات دينار لنفقات الطوارئ في الباب الخامس، ليبلغ الإجمالي العام للأبواب الـ5 كافة 96 مليارًا و237 مليونًا و149 ألف دينار.

وإلى الجدول رقم 2 المعني بمصادر تمويل الميزانية العام للعام المالي 2021، تم تحديد 89 مليارًا و300 مليون دينار كإجمالي الموارد النفطية، فيما كانت الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات بواقع مليار و200 مليون دينار كضرائب ورسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية، و300 مليون إيرادات الجمارك.

وتم تحديد إيرادات الاتصالات بواقع 450 مليون دينار، وأرباح المصرف المركزي بقيمة 300 مليون و330 مليونًا بواقع إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية، فضلًا عن 474 مليونًا و923 ألف دينار كرسوم خدمية وإيرادات أخرى؛ بالإضافة إلى 300 مليون رسوم الإيرادات المحلية.

ونبقى مع ملف الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات؛ إذ تم تحديد 336 مليونًا لتمويل الترتيبات من ضريبة الجهاد وفقًا للقانون رقم 25 لعام 2016، و 200 مليون كأرصدة مرحلة من حسابات الخزانة العامة في الـ31 من ديسمبر من العام 2020، ليبلغ الإجمالي لهذه الإيرادات 3 مليارات و890 مليونًا و923 ألفًا.

وبلغ حجم الإيرادات النفطية المحتجزة من العام 2020 17 مليارًا و920 مليونًا وفائض الميزانية 14 مليارًا و873 مليونًا و774 ألفًا، ليكون الإجمالي لما ورد في الجدول رقم 2 بالكامل هو 111 مليارًا و110 ملايين و923 ألف دينار وفقًا للميزانية.

وفي تفصيل نفقات التنمية الواردة في الباب الثالث تم تخصيص 4 مليارات و500 مليون دينار لمشروعات القطاعات، ومليارًا و600 مليون للدراسات العليا والبعثات، و7 مليارات لمشروعات المؤسسة الوطنية للنفط، ومليارين و400 مليون لمشروعات إعادة الإعمار.

هذا وتم تخصيص ملياري دينار لمشروعات التنمية المحلية، و4 مليارات و500 مليون لمشروعات الكهرباء، و100 مليون لبرامج الشباب و250 مليونًا للنهر الصناعي، ليبيلغ الإجمالي العام كما ورد في الجدول رقم 1 المعني باستخدامات الميزانية 22 مليارًا و350 مليونًا.

وإلى الدعم في الباب الرابع؛ إذ تم تخصيص 960 مليون دينار للكهرباء والإنارة العامة، و3 مليارات و500 مليون لدعم الأدوية، وللنظافة العامة 600 مليون، وللمياه والصرف والتحلية 350 مليونًا، و12مليارًا لدعم المحروقات، و6 مليارات و200 مليون لعلاوة الزوجة والأبناء، ليبلغ الإجمالي 23 مليارًا و610 ملايين دينار.

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