دبي – أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس عن انضمام دول جديدة إلى مبادرة “الجواز اللوجستي العالمي”.

وغرد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا: “الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء”.

وأضاف: “الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، بالإضافة لكبري شركات الشحن العالمية انضموا للمشروع.. دبي قدرها أن تربط العالم”.

و”الجواز اللوجستي العالمي” هو منصة تكنولوجية تجمع طيران الإمارات والجمارك العالمية وموانئ دبي، بالإضافة إلى غيرها من المجموعات.

وهو من الوثيقة الخمسية بهدف إعادة رسم التجارة العالمية، وتوظيف التكنولوجيا في الربط اللوجستي، واستخدام البنية التحتية لدبي من أجل مساعدة التجار، وتحويل دبي إلى بوابة لوجستية عالمية، عن طريق التكنولوجيا الحديثة والأتمتة والبيانات الضخمة.

المصدر: RT

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