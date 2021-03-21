ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا أمس السبت إن البعثة الأممية الجديدة جمدت كل ما يتعلق بجلسات لجنة “13+13”.

حويلي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن المغرب دعت اللجنة للاجتماع، ولكن حتى الآن لم تصدر أي استجابة من أعضاء اللجنة للدعوة.

يذكر أن لجنة (13+13) اتفقت في يناير الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية على معايير توزيع المناصب السيادية والتي تشمل منصب النائب العام، وديوان المحاسبة، والمصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا.