إسبانيا – خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيلتا فيغو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين متتاليين للفريق الملكي في الدقيقتين (20 و30) بعد تمريرتين حاسمتين من النجم الألماني توني كروس.

وقلص المهاجم سانتي مينا الفارق لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم اختتم ماركو أسينسيو ثلاثية “الميرينغي” عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “بالايدوس” في مدينة فيغو.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة غريمه التقليدي برشلونة، بانتظار الدخان الأبيض من ملعب “أنويتا” بمدينة سان سيباستيان، الذي يستضيف مباراة فريق ريال سوسييداد وضيفه العملاق الكتالوني، مساء غد الأحد، وذلك في ختام مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 34 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT

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