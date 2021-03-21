المكسيك – تجاوز الألماني ألكسندر زفيريف، تراجعه في بداية المباراة النهائية لبطولة أكابولكو للتنس في المكسيك اليوم الأحد، ليفوز على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4، و7-6.

وتقدم تسيتسيباس، المصنف الأول في البطولة، في المجموعة الأولى سريعا 4-1، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى ومن ثم نجح المصنف الثاني زفيريف، في العودة وفاز بآخر خمسة أشواط من المجموعة ليتقدم 1-0.

ومضت المجموعة الثانية سجالا حتى كسر زفيريف إرسال تسيتسيباس، ليتقدم 5-4 قبل أن يستبسل المنافس اليوناني ويؤخر الحسم قليلا.

ورد تسيتسيباس بإنقاذ كرة لحسم اللقاء في طريقه لكسر إرسال زفيريف، الذي ارتكب خطأ مزدوجا.

وتتابعت الإثارة مع إنقاذ اليوناني 6 كرات لكسر إرساله ليتقدم 6-5، فيما حذا زفيريف حذوه وأنقذ كرة لإنهاء المجموعة لصالح منافسه، فارضا التعادل 6-6.

ونجح بعدها الألماني في حسم المباراة، بعد تفوقه في شوط كسر الإرسال (7-3)، ليحصد اللقب الـ14 في مسيرته.

المصدر: وكالات

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