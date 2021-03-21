ليبيا – قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة إن هناك انجازات حقيقية في المشهد الليبي، بداية من الاتفاق على مصرف ليبي موحد وسلطة تنفيذية موحدة وهيئة تشريعية تقوم بطريقة فعالة بدورها ووقف إطلاق للنار.

سلامة أشار خلال استضافته عبر برنامج “الحقيقة أولًا” الذي يذاع على قناة “الحرة” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الليبيين اتفقوا بمساعدة البعثة على خارطة طريق، داعيًا الليبيين إلى الانتباه وعدم الخروج عن خطة الطريق التي تم اعتمادها؛ لأن البديل ليس مضمونًا.

وأضاف: “أعلم أن هناك فئة في الطبقة السياسية الليبية وقد عاشرتها لفترة سنوات عن قرب وسكنت طرابلس معها لا تريد الاحتكام للصندوق، مع العلم أن البديل عن الاحتكام للصندوق هو الفوضى”.

وتابع: “هناك من يعتقد أنه عندما يستلم مسؤولية فإنها أعطيت له مدى الحياة، ليبيا بحاجة لتعزيز شرعية مؤسساتها من خلال الصندوق، وآمل أن يصدق تعهد الساسة الليبيين، وأن يذهبوا للانتخابات في موعدها”.

أما بشأن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا فاعتبر سلامة أن حكومة الوحدة الوطنية لديها الحق إما الاستمرار في هذه الاتفاقيات أو التراجع عنها أو المطالبة بتعديلها على الأقل، بحسب قوله.

وفيما يلي نص المقابلة الكامل:

س/ هل بدت لكم مخارج الأزمة الليبية فعلًا؟

ج/ أعتقد إن قارنت الحالة الليبية في الحالات الأخرى المماثلة للمنطقة كسوريا واليمن فهي تشمل على أمل، عكس الحالات الأخرى التي ما زال فيها القنوط سيد الموقف، خلال العام المنصرم حدثت تطورات قادتها بعثة الأمم المتحدة، وأنا فخور بذلك.

أولًا إنشاء تفاهم دولي حقيقي في مؤتمر برلين الخاص بليبيا والذي حضره كبار الزعماء في العالم والإقليم، من بينهم الرئيس الروسي والفرنسي ومن المنطقة الرئيس المصري. قمة برلين تمكنت من وضع نوع من التوافق الدولي ترجم في قرار لاحقًا في مجلس الأمن، وهو قرار رقم 2510 والذي انبثقت منه 3 مسارات، أصابها قدر من الشلل لفترة بسبب القتال الذي حصل في طرابلس، وبسبب جائحة كورونا؛ لكنها تحركت معًا خلال الصيف الماضي منتجة نتائج طيبة.

المسار الاقتصادي أنشأ إعادة تصدير النفط وتوحيد المصرف المركزي الليبي واتفاق مجلس إدارة المصرف الليبي على سعر صرف للدينار الليبي، أما المسار العسكري فأنتج إيقافًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى وتفاهمًا على إعادة الطيران الداخلي من كل مدن ليبيا، وهناك أمور أخرى لم يتمكن بعد من إنجازها، كعودة المرتزقة لبلادهم وفتح الطريق الساحلي، لكنه أنتج أمور ملموسة تهم الليبيين.

المسار السياسي أنتج سلطة تشريعية تجتمع للمرة الأولى وسلطة تنفيذية موحدة للمرة الأولى منذ عام 2014، المسارات الثلاثة المنبثقة من برلين عادت وسارت نحو الاتجاه الصحيح، وعلى الرغم من حجم وهول المسؤوليات التي أمامنا نستطيع القول إن ليبيا بالفعل تقدمت خطوات كبيرة. لا أقول إنها ثابته ولن يتم تحديها، ما زال في ليبيا أهم مما ذكرت وهي أكثر من 20 مليون قطعة سلاح وأكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، وهناك في ليبيا ما يدعو للقلق وما يدعو للتساؤل إذا كل هذه الإنجازات التي حصلت يمكن أن يعاد النظر فيها؛ لذلك أنا لا أنفي أسبابًا وجيهة للقلق على هذا المسار، لكن إذا قارنت الوضع في ليبيا كما هو اليوم بما كان عليه منذ سنة فأنه أفضل بكثير.

هناك مصرف ليبي موحد وسلطة تنفيذية موحدة وهيئة تشريعية تقوم بطريقة فعالة بدورها ووقف إطلاق للنار وهو محترم حتى الساعة بالتالي هناك انجازات حقيقية. لا أقول أن الأمور لا تدعو للثبات، لكن برأيي لقد اتفق الليبيون بمساعدة البعثة على خارطة طريق تتضمن فيما تتضمنه انتخابات بمناسبة العيد الـ70 لإنشاء الدولة في 24 ديسمبر المقبل، وأقول لأخوتي الليبيين انتبهوا ولا تخرجوا من خطة الطريق التي اعتمدتموها بأنفسكم؛ لأن البديل ليس مضمونًا، ولأنكم بحاجة لتجديد الشرعية في مؤسساتكم، ولا يكون هذا التجديد إلا من خلال الانتخابات. أعلم أن هناك فئة في الطبقة السياسية الليبية وقد عاشرتها لفترة سنوات عن قرب وسكنت طرابلس معها، هناك من لا يريد الاحتكام للصندوق وأقول لهم البديل عن الاحتكام للصندوق هو الفوضى.

س/ هل أطراف بعينها لا تريد الاحتكام للصندوق؟

ج/ أعتقد أن هناك عددًا من الأشخاص الموجودين في مواقع رسمية لا يريدون بالضرورة أن يعاد النظر في أوضاعهم الممتازة في هذه المواقع، وهذا طبيعي، لكني فرح أن يقوم تيار شبابي ليبي ويقول لهذه الطبقة السياسية انتبهوا لقد وقّعتم على تعهد بإجراء الانتخابات، ونحن نراقبكم ولن ندعكم تخونون هذا التعهد.

س/ هل قابلتم هذه الأطراف في إطار مساعيكم في ليبيا؟

ج/ كنت ادعو للانتخابات وبقوة بعدما ساعدت المفوضية العامة للانتخابات والتي ضربها أحد المرات عمل إرهابي، جاءتني سيدة كانت نائبة في مجلس النواب وأمسكتني من بدلتي وقالت: لماذا تريد أن أعود للانتخابات؟ وأنا انتخبت كنائبة اتركني نائبة! هناك من يعتقد أنه عندما يستلم مسؤولية فإنها أعطيت له مدى الحياة، ليبيا بحاجة لتعزيز شرعية مؤسساتها من خلال الصندوق، وآمل أن يصدق تعهد الساسة الليبيين وأن يذهبوا للانتخابات في موعدها.

س/ ألا تتحمل الأمم المتحدة برأيكم مسؤولية وهي من فرضت حظر تصدير السلاح لليبيا؟ وأنتم تقولون أن هناك 20 مليون قطعة سلاح و20 ألف مقاتل أجنبي مما عُلم للآن، هل هذا فشل للأمم المتحدة؟

ج/ يمكن أن تقول أنه فشل للأمم المتحدة لكنه كلام غير صحيح، الأمم المتحدة لا يوجد لديها جهاز استخبارات لكي تراقب، وليس لديها جيش لتحارب المرتزقة الذين يدخلون لليبيا، وكذلك ليس لديها أقمار صناعية لتراقب الطائرات والسفن التي تأتي. وكذلك الأمم المتحدة هي مصدر للشرعية وأصدرت قرارًا بمنع تصدير الأسلحة ووصول المرتزقة لليبيا، وأصدرت مؤخرًا قرار 25/10 يدعو المرتزقة للعودة لبلادهم. إذا كانت هناك أطراف في المجتمع الدولي والدول لا تنفذ قرارات مجلس الأمن حتى عندما تكون هي نفسها عضوًا في مجلس الأمن الدولي إذًا ليست مسؤولية الأمم المتحدة، بل هي صورة عن تآكل التفاهم والقيم في النظام العالمي الحالي الذي هو نظام الفاجر يأكل فيه مال التاجر.

الحق يقع على الدول التي لم تحترم قرارها في برلين ومجلس الأمن الدولي وخالفته إما بإرسال المرتزقة أو تمويل إرسال المرتزقة من دول أخرى، وكذلك إرسال الأسلحة أو التدخل المباشر، لكن هذا الأمر المزعج والسلبي لا يمنعنا من رؤية الواقع، فالاتجاه في ليبيا إيجابي منذ عدة أشهر ويجب ألّا يستوقفنا عدم التنفيذ الكامل والقرارات الدولية عندما تنفذ لا تنفذ في يوم واحد، وهي بحاجة لأشهر وسنوات في معظم الأحيان للتنفيذ”.

س/ قابلتم أطرافًا دولية في أثناء مساعيكم تهدئة الوضع وإيجاد حل للأزمة الليبية، هل استشعرتم لدى بعض الأطراف الدولية أن غايتها ليست استقرار ليبيا بالدرجة الاولى بقدر ما أنها تريد إيقاف الهجرة لها أو الحفاظ على تدفق النفط أو مصالح أخرى تقع في المقام الأول قبل استقرار ليبيا؟

ج/ صحيح، وهذا أمر عادي. الدول تبحث عن مصالحها، ما كان يهمني خلال إقامتي في ليبيا هو أن يبحث الليبيون عن مصالحهم وأن يدافعوا عن مصالح بلادهم ويقولون ليس مثلًا من حل دائم وحقيقي لمسألة الهجرة من إفريقيا ما دون الصحراء لأوروبا إلا من خلال قيام دولة قوية فاعلة مدنية ديمقراطية في ليبيا. ليس هناك حل لموضوع الهجرة بعمليات رشاوى لرئيس بلدية في مدينة ساحلية ليبية أو لمليشيا محلية في هذا أو ذاك المكان في ليبيا، هناك حل واحد لمسألة الهجرة عبر ليبيا وهي أن تقوم في ليبيا سلطة ليبية وطنية مستقلة تتعهد فيها لا للإرهاب ولا للهجرة غير الشرعية ولا للتهريب ولا لأي أمر آخر غير مشروع دوليًا. إذًا أن تقوم تلك السلطة لا يوجد حلول إلا من نوع “الأسبرين” ترشي رئيس البلدية أو تلك المليشيا وهذه لن تنفع، رأيت بنفسي بعض رؤساء المليشيات الذين ارتشوا في عام 2017 يعودون لتجارة البشر في 2019 بالتالي هذه أدوية غير نافعة.

س/ كيف سيكون شكل جيش هذه السلطة؟

ج/ هناك لجنة عسكرية أحيي أعضاءها لأنها تعمل منذ شهر 2020/1 خمسة منها يمثلون حكومة الوفاق وخمسة آخرون يمثلون حفتر والجيش، هذه اللجنة تبحث في كل هذه الأمور وتوصلت لعدد من التفاهمات التي وضعت موضع التنفيذ على الأرض، وأمامها تفاهمات جديدة، وأعتقد أنها بدأت البحث بها، وأعتقد أن توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا سيسهل لحد كبير التوصل لحل ما كان يسمى منذ سنوات بعقدة المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي يتعلق بالقيادة العامة للجيش.

س/ كانت هناك حكومة في طرابلس أبرمت اتفاقًا مع تركيا باعتبارها حكومة شرعية واستجلبت قوات مدد لها البرلمان التركي في يناير الماضي، أي حكومة مقبلة إذا تم الاتفاق عليها أو انتجتها انتخابات نهاية العام، كيف بإمكانها التعامل مع هذه الاتفاقيات؟

ج/ عندما وقعت حكومة الوفاق اتفاقين مع تركيا في 2019 وكانت طرابلس تكاد أن تسقط في يد خصومهم، قامت حكومة الوفاق باتفاقية مع تركيا ووافق عليها البرلمان التركي آنذاك، صدرت أصوات داخل ليبيا وخارجها تطالب البعثة بالقول بأن حكومة الوفاق يحق لها توقيع الاتفاقية، لذلك طلبت من هيئة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة في نيويورك رأيًا في هذا الموضوع، وبودي القول إن هيئة الشؤون القانونية دون أن تتدخل في مضمون هذين الاتفاقين اعتبرت أن حكومة الوفاق آنذاك كانت لديها الحق أن توقع الاتفاقين.

اذا كانت حكومة آنذاك متنافسًا عليها من حكومة أخرى كانت قائمة في البيضاء وهي حكومة الثني، اعتبرت آنذاك لجنة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة أنها على حق أن توقع هذين الاتفاقين، فما بالك بحكومة الوحدة الوطنية القائمة اليوم التي أعترف بها كل الليبيين حسب علمي؟ بالتالي لديها الحق إما الاستمرار في هذه الاتفاقات أو التراجع عنها أو المطالبة بتعديلها على الأقل، ما يخص الجانب الثنائي الليبي التركي، هناك اتفاقية أخرى قد تكون تمس بمصالح دول أخرى، مسألة الحدود البحرية لكلا الدولتين التي اعترضت عليها اليونان ومصر وإيطاليا، هذه اتفاقية قد تمس حقوق دول أخرى، لكن الاتفاق الثنائي الذي وقع وهو اتفاق أمني عسكري واقتصادي، إذا كانت حكومة الوفاق اعتبرت آنذاك أن لها الحق في أن توقع الاتفاق، فما بالك حكومة وحدة وطنية وقد علمت أن القيادة التركية قد دعت رئيس المجلس الرئاسي لزيارة تركيا في الأيام المقبلة و أعتقد أنه سيتم بحث الاتفاقات معًا.

س/ كيف نظرتم لفكرة تعاطي البرلمان الليبي وجلسته التي ظلت مؤجلة معكم ومع مهامكم، والكثير يتساءل عن عيب الصخيرات الذي وقع عليه الليبيين وفجأة تبرأوا منه؟

ج/ اتفاق الصخيرات كانت عليه مشاكل كثيرة، إذا رأيته وقرأته، عندما كلفت في هذه المسؤولية وجدته لحد كبير جيدًا، لكن عندما ذهبت لليبيا بعد سنتين من توقيعه وجدت أنه لم ينفذ منه إلا 5% وبالواقع لم ينفذ منه شيء، لسبب بسيط وهو أن هناك أطرافًا ليبية رفضت تطبيقه، بعض الأطراف لم يوقع ورفضه من اليوم الأول، وبعضها رفضه عندما رأى لائحة أعضاء المجلس الرئاسي، وبعضها كما كان الحال في مجلس النواب كان لا يعترف باتفاق الصخيرات، هذا جزء من الماضي والآن قد تجاوزنا اتفاق الصخيرات تمامًا.

نحن لدينا خارطة طريق وضعها الليبيون أنفسهم وقبل بها مجلس الأمن الدولي بناء على اتفاقيات برلين، وهي تضع خطة طريق ستؤدي إذا صدقت النوايا لقيام مجلس نواب موحد.

س/ هل شعرتم بعد أن تولت ستيفاني وليامز أنه كان هناك تعاطيًا مع غسان سلامة مع الأطراف الليبية مختلف عن التعاطي الذي لحق ذلك مع وليامز؟

ج/ هذا السؤال مضحك، لم أقم بشيء في ليبيا إلا بالتعاون مع نائبتي ستيفاني وليامز التي حضرت كل شيء ولعبت دورًا كبيرًا إلى جانبي في التحضير لقمة برلين، وحضرت الاجتماعات الأولى للمسارات الثلاثة، وعندما اضطرتني صحتي ان أغادر ليبيا وأقول بصراحة أجريت ثلاث عمليات جراحية هذا العام كنت على صلة يوميًا مع الفريق الذي عمل معي، وعلى رأسهم ستيفاني وليامز، وبقيت على هذه الصلة حتى تركت هي البعثة وكنت على دراية بكل ما هو حاصل، وكنا على نفس التفاهم الذي كان قائمًا قبل أن أغادر البعثة.

ما قامت به البعثة برئاستي وبرئاسة نائبتي والمجموعة كاملة كان نفس العمل من اليوم الأول حتى وصول خلفي يان كوبيش، وليس هناك أي فارق، ولم يتغير شيء من خطة العمل التي وضعناها منذ 3 سنوات.

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