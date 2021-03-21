أوكرانيا – شهد لقاء الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم (المجموعة A)، بين فريق نيفا فينيتسا وضيفه كارباتي، القادم من مدينة لفيف، اقتحام كلب للملعب أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وتفاجأ لاعب نادي كارباتي، أوليغ بيريزا، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الـ16 بدخول كلب إلى أرض الملعب، الذي توجه نحو الكرة وحركها من مكانها بعد شمها، فتدخل حكم الراية وأوقف المواجهة حتى خروج الزائر الغريب من الملعب.

ورفع فريق نيفا من مدينة فينيتسا رصيده، بعد فوزه على ضيفه كارباتي (4-2)، إلى 9 نقاط، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد كارباتي عند 4 نقاط فقط، ويشغل المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي ما يلي رابط فيديو المباراة، لقطة كلب ينفذ ركلة ركنية في مباراة رسمية، تبدأ بعد الدقيقة (19:25)

المصدر: وكالات

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