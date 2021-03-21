الولايات المتحدة – يعرف اضطراب التشوّه الجسمي بأنه اضطراب صحة عقلية يؤثر على كيفية تفكير الشخص في نفسه ومظهره.

ولا يعد اضطراب التشوه الجسمي اضطرابا في الأكل ، ولكن هناك أوجه تشابه بين الحالتين، وأكثرها شيوعا أنهما يمكن أن يؤديا في النهاية إلى الاكتئاب، واضطراب الوسواس القهري، واضطراب القلق، وإساءة استخدام المواد.

ويقول الدكتور باكي سريفاستافا، الأستاذ والباحث المساعد في مركز الوزن والأكل وعلوم أسلوب الحياة ب

يعرف اضطراب التشوّه الجسمي بأنه اضطراب صحة عقلية يؤثر على كيفية تفكير الشخص في نفسه ومظهره.

ولا يعد اضطراب التشوه الجسمي اضطرابا في الأكل ، ولكن هناك أوجه تشابه بين الحالتين، وأكثرها شيوعا أنهما يمكن أن يؤديا في النهاية إلى الاكتئاب، واضطراب الوسواس القهري، واضطراب القلق، وإساءة استخدام المواد.

ويقول الدكتور باكي سريفاستافا، الأستاذ والباحث المساعد في مركز الوزن والأكل وعلوم أسلوب الحياة بجامعة دريكسيل: “من الطبيعي أن تظهر ندبة حب الشباب أو انتفاخ البطن من وقت لآخر. ولكن، إذا كان الانشغال بالمظهر يسبب ضغوطا شديدة أو يتداخل مع الحياة اليومية، فهذه علامات على أن الفرد يعاني من اضطراب التشوه الجسمي”.

أعراض اضطراب التشوّه الجسمي:

تشمل أعراض اضطراب التشوه الجسمي ما يلي:

– الانشغال الشديد بوجود عيب محسوس في المظهر لا يراه الآخرون أو يبدو طفيفا لهم

– الاعتقاد القوي أن لديك “عيبا” في مظهرك يجعلك قبيحا أو مشوها

– الاعتقاد بأن الآخرين يأخذون ملاحظة خاصة عن مظهرك بطريقة سلبية أو أنهم يسخرون منك

– الانخراط في السلوكيات التي تهدف إلى إصلاح أو إخفاء العيب المُتصور الذي يصعب مقاومته أو التحكم فيه، مثل تكرار تفقد المرآة أو التزين

– مقارنة دائمة لمظهرك مع الآخرين

– تكرار الاطمئنان بشأن مظهرك من الآخرين

– استمرار الاعتقاد بأنك تبدو سيئ المظهر حتى بعد إجراءات التجميل

– يتجنب المواقف الاجتماعية

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من اضطراب التشوه الجسمي، فقم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن لتأكيد التشخيص، حيث يصعب التغلب على هذا الاضطراب مع مرور الوقت.

ما الذي يسبب اضطراب التشوه الجسمي؟

لا يوجد سبب واحد معروف لاضطراب التشوه الجسمي. ومع ذلك، قد تلعب الجينات وتجارب الحياة والهوية دورا في ذلك.

1. علم الوراثة: قد يكون بعض الأشخاص مهيئين وراثيا لاضطراب التشوه الجسمي.

2. تجارب الحياة: يمكن أن تسهم التوقعات المجتمعية وخبرات الحياة أيضا في حدوث اضطراب التشوه الجسمي وتشمل: مشاهدة خلل في الجسم، سماع خطاب كراهية للجسم، التعليق على زيادة الوزن، الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات التي تركز على فقدان الوزن، المعاناة من صدمة.

3. الهوية: يمكن للأشخاص من أي جنس وديموغرافية وعمر تجربة اضطراب التشوه الجسمي. ومع ذلك، وفقا للباحثين، فإن بعض الأفراد معرضون لخطر أكبر بما في ذلك من تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما ومن لديهم تاريخ في اتباع نظام غذائي.

علاج اضطراب التشوّه الجسمي:

اضطراب التشوه الجسمي حالة قابلة للعلاج، لكن العلاج يختلف باختلاف الفرد. وقد يشمل العمل مع أخصائي الصحة العقلية والطبيب وأخصائي التغذية.

ويمكن لهؤلاء الخبراء مساعدتك من خلال خيارات العلاج المختلفة المتاحة ، كما تقول شينا جاراميلو، أخصائية تغذية، مثل:

-العلاج السلوكي المعرفي

-العلاج السلوكي الجدلي

-تناول الأدوية المضادة للقلق أو الاكتئاب

المصدر: بزنس إنسايدر

: “من الطبيعي أن تظهر ندبة حب الشباب أو انتفاخ البطن من وقت لآخر. ولكن، إذا كان الانشغال بالمظهر يسبب ضغوطا شديدة أو يتداخل مع الحياة اليومية، فهذه علامات على أن الفرد يعاني من اضطراب التشوه الجسمي”.

أعراض اضطراب التشوّه الجسمي:

تشمل أعراض اضطراب التشوه الجسمي ما يلي:

– الانشغال الشديد بوجود عيب محسوس في المظهر لا يراه الآخرون أو يبدو طفيفا لهم

– الاعتقاد القوي أن لديك “عيبا” في مظهرك يجعلك قبيحا أو مشوها

– الاعتقاد بأن الآخرين يأخذون ملاحظة خاصة عن مظهرك بطريقة سلبية أو أنهم يسخرون منك

– الانخراط في السلوكيات التي تهدف إلى إصلاح أو إخفاء العيب المُتصور الذي يصعب مقاومته أو التحكم فيه، مثل تكرار تفقد المرآة أو التزين

– مقارنة دائمة لمظهرك مع الآخرين

– تكرار الاطمئنان بشأن مظهرك من الآخرين

– استمرار الاعتقاد بأنك تبدو سيئ المظهر حتى بعد إجراءات التجميل

– يتجنب المواقف الاجتماعية

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من اضطراب التشوه الجسمي، فقم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن لتأكيد التشخيص، حيث يصعب التغلب على هذا الاضطراب مع مرور الوقت.

ما الذي يسبب اضطراب التشوه الجسمي؟

لا يوجد سبب واحد معروف لاضطراب التشوه الجسمي. ومع ذلك، قد تلعب الجينات وتجارب الحياة والهوية دورا في ذلك.

1. علم الوراثة: قد يكون بعض الأشخاص مهيئين وراثيا لاضطراب التشوه الجسمي.

2. تجارب الحياة: يمكن أن تسهم التوقعات المجتمعية وخبرات الحياة أيضا في حدوث اضطراب التشوه الجسمي وتشمل: مشاهدة خلل في الجسم، سماع خطاب كراهية للجسم، التعليق على زيادة الوزن، الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات التي تركز على فقدان الوزن، المعاناة من صدمة.

3. الهوية: يمكن للأشخاص من أي جنس وديموغرافية وعمر تجربة اضطراب التشوه الجسمي. ومع ذلك، وفقا للباحثين، فإن بعض الأفراد معرضون لخطر أكبر بما في ذلك من تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما ومن لديهم تاريخ في اتباع نظام غذائي.

علاج اضطراب التشوّه الجسمي:

اضطراب التشوه الجسمي حالة قابلة للعلاج، لكن العلاج يختلف باختلاف الفرد. وقد يشمل العمل مع أخصائي الصحة العقلية والطبيب وأخصائي التغذية.

ويمكن لهؤلاء الخبراء مساعدتك من خلال خيارات العلاج المختلفة المتاحة ، كما تقول شينا جاراميلو، أخصائية تغذية، مثل:

-العلاج السلوكي المعرفي

-العلاج السلوكي الجدلي

-تناول الأدوية المضادة للقلق أو الاكتئاب

المصدر: بزنس إنسايدر

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